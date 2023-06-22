ميناء العريش.. ممر لوجيستى بعوائد اقتصادية كثيرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، زمام الأمور فى 2014 ورفع شعار التطوير والعمل لزيادة الإنتاج، ومن بين القطاعات التى طالها التطوير، كانت قطاع الموانئ البحرية، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأخرى، وأصبح بإمكان الموانئ، أن تستقبل كبريات السفن العالمية.





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