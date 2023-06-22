تقدم فى التصنيفات الدولية.. إدراج 37 جامعة مصرية للعام 2023 بتصنيف التايمز

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى الاعتراف الدولى من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبىWorld Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى مصر( NAQAAE ) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التى تعتمدها هيئة NAQAAE فى مصر، الذى يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل فى جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصرى على خريطة التعليم العالمية، فضلا عن مساهمته فى تقدم مستوى خريجى كليات الطب والاعتراف بخريجى المؤسسات الطبية المعتمدة فى الخارج، سواء فى استكمال دراستهم أو فى الحصول على فرص عمل.

ونوه وزير التعليم العالى بحصول مؤسسات التعليم المصرية على مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطانى بالتأثير THE impact Ranking لهذا العام 2023، وكذلك تصنيف QS لقطاعات العلوم للعام 2023، وتصنيف شنغهاى للعام 2022.

وكشف عن إدراج 37 جامعة مصرية للعام 2023 بتصنيف التايمز، وإدراج 34 جامعة مصرية فى الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، فضلا عن إدراج 32 جامعة مصرية فى الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام فى قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة فى هذا التصنيف.

وعلى مستوى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، شهد التصنيف ظهور الجامعات المصرية فى 33 تخصصا من بين 54 تخصصا فرعيا، وجرى إدراج 9 جامعات فى قطاع العلوم الطبية، حيث حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميا، يليها جامعة عين شمس (251-300)، يليها جامعة الإسكندرية (301-350)، ثم جامعة المنصورة (351-400)، وجامعة أسيوط (401-450).

كما أحرزت مصر تقدما فى قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاى بإدراج أربع جامعات فى تخصص الطب السريرى، وهى جامعة المنصورة (201-300)، جامعة عين شمس (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة الإسكندرية (401-500).

وفى مجال الصحة العامة سجلت جامعة القاهرة ترتيب 101-200، وتشاركت كل من جامعة عين شمس والمنصورة المرتبة 201-300، تلتهما جامعة الإسكندرية 401-500، كما أحرزت أربع جامعات تقدما فى مجال الطب التكنولوجى وهى جامعة عين شمس (301-400)، جامعة الإسكندرية (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة المنصورة (301-400).

وبدوره أعلن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، وبالجامعات الخاصة 9 كليات، وبالجامعات الأهلية 12 كلية.

وقال إنه فى إطار مواكبة التطورات العالمية فى مجال دراسة الطب، جرى تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجبارى فى مواقع العمل التى يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن ناحيته، أعلن الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، تعدد الإنجازات التى جرت فى مجال تطوير التعليم الطبى بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل فى المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبى الأساسى "ما قبل التخرج" ومرحلة التدريب الإلزامى حيث جرى تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامى من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأى الكليات، وكذا المشاركة فى وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحى المصرى ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبى بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبى المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.

وفى السياق قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدولة حريصة على تقديم أوجه الدعم وتسخير كافة إمكانياتها للارتقاء المستمر بمستوى خريجى كليات الطب، مشيرا إلى تعدد التطورات الإيجابية فى هذا القطاع العلمى، التى شملت التدريب العملى لطلاب كليات الطب بالمستشفيات الجامعية؛ لإكسابهم المهارات الإكلينيكية التى يحتاجونها كأطباء تؤهلهم لسوق العمل، كما يسمح نظام التدريب الجديد للطلاب بالتواجد فى المستشفيات الجامعية منذ الفصل الدراسى الأول، والتعلم من خلال المشاركة فى الحالات الطبية الحقيقية، كما يتضمن النظام الجديد تخصيص مواد دراسية للتعلم عن بعد؛ وذلك لتحسين جودة التعليم.

وذكر المتحدث الرسمى أن زيادة الإقبال من جانب الدول العربية والأوروبية للاستعانة بخريجى كليات الطب المصرية، يعكس عظم الثقة فى مؤسسات التعليم الطبى فى مصر التى تسعى دوما للتطوير لمواكبة التطورات العالمية.