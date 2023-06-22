إعفاء جميع المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي بمحافظة الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 12:30 مساءً - قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إنه غير مسموح لأى مواطن الذبح بنهر الشارع، مشددًا على إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك.

ووجه المحافظ بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحى، وتقديم خدمة الذبيح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين.

وأشار إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحى، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.