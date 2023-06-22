كبريتاج حلوان.. تعاون لإعادة إحيائه ضمن السياحة العلاجية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، مشروع إعادة إحياء "كبريتاج حلوان"، فى إطار جهود الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" التعاون لإعادة إحياء "كبريتاج حلوان".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من "كبريتاج حلوان"، حيث قدم محافظ القاهرة عرضًا مفصلاُ حول المنتجع الاستشفائى، والذى تم افتتاحه عام 1899، ومكانته الذى حظى بها فى الكثير من الموسوعات العالمية للعلاج الطبيعى بالمياه، وتوافد عليه السائحون للعلاج آنذاك.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الموقف الحالى لكبريتاج حلوان، وما وصلت إليه المبان الملحقة به سواء الإدارية أو الاستشفائية، كما اطلع الوزير على الموقف الحالى لمركز حلوان الكبريتى التابع لوزارة الصحة، والذى يقدم خدمات العلاج الطبيعى.