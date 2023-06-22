وزير الصحة يتابع تنفيذ إجراءات خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، والتأكد من استعدادات المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية من حيث (القوى البشرية، والأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، والأقسام الداخلية، والطوارئ، والعمليات)، مشددًا على أهمية تنفيذ الخطة الوقائية بمناطق "مذابح الأضاحى"، ومتابعة إجراءات سلامة الأغذية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشار إلى نتائج الزيارات الميدانية التى يجريها بمختلف المنشآت الطبية لتفقد الخدمات المقدمة للمرضى، وما يتم رصده سواء من إيجابيات أو سلبيات، مشددًا فى هذا الصدد على وكلاء الوزارة بتعميم قرار تفعيل أجهزة البصمة الإلكترونية بجميع المنشآت الطبية لمتابعة انتظام عمل الفرق الطبية.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مستجدات المسح الشامل لسكن الأطباء والذى تم من خلال المرور على أكثر من 3 آلاف منشأة لسكن الأطباء، لمتابعة ما يتم تنفيذه فى إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير شدد على تسريع وتيرة العمل بمشروع "حياة كريمة" بمختلف المحافظات، مؤكدًا على وكلاء الوزارة التعاون مع منسقى المبادرة داخل المحافظة وتذليل كافة العقبات التى تواجه العمل.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه الشكر لرؤساء القطاعات لجهودهم فى الانتقال وانتظام إدارة العمل من مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مطلع الشهر الجارى، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء مع الموظفين التابعين لقطاعات وهيئات الوزارة لضمان العمل وفقًا للرؤى الجديدة ونظم الميكنة الحديثة.
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