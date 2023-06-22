«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسى يتوجه إلى الإليزيه لحضور غداء عمل مع ماكرون

جدة - نرمين السيد - أفادت لمى جبريل، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتوجه بعد قليل إلى قصر الإليزيه لحضور غداء عمل، على شرف الوفد المصرى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





يأتى ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد إلى إرساء قواعد نظام مالى جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.

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