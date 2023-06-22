أخبار مصرية

الحوار الوطنى.. مساعدة رئيس حزب المؤتمر تقدم عدة مقترحات للحد من العنف الاسري

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 01:28 مساءً - أوضحت داليا الأتربي؛ مساعد رئيس حزب المؤتمر؛ أن هناك مجموعة من الأسباب وراء العنف الأسري؛ منها غياب الوازع الدينى؛ ووجود مشكلات اقتصادية والتربية الخاطئة.

 

وجاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

 

 

وقدمت مساعد رئيس حزب المؤتمر؛ عدة اقتراحات جائت على النحو التالى:

  1. التوسع في إنشاء عيادات نفسية للأطفال واعضاء الأسرة المعرضين للعنف الأسري.
  2. منع اي مشاهد عنف اسري من جميع وسائل الإعلام ومنها الدراما والسينما.
  3. وضع قوانين رادعة ضد من يمارس العنف الأسري.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا