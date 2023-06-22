الحوار الوطنى.. مساعدة رئيس حزب المؤتمر تقدم عدة مقترحات للحد من العنف الاسري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 01:28 مساءً - أوضحت داليا الأتربي؛ مساعد رئيس حزب المؤتمر؛ أن هناك مجموعة من الأسباب وراء العنف الأسري؛ منها غياب الوازع الدينى؛ ووجود مشكلات اقتصادية والتربية الخاطئة.

وجاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وقدمت مساعد رئيس حزب المؤتمر؛ عدة اقتراحات جائت على النحو التالى: