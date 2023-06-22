محافظ جنوب سيناء ورئيس الرعاية الصحية يفتتحان مستشفى الطور المُصغر (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مستشفى الطور المُصغر، والتى تم افتتاحها بمدينة الطور؛ لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل من أهالى مدينة الطور بجنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والوفد المرافق له، الدكتور تامر صلاح، رئيس القطاع التجارى بالمجموعة، والدكتور حسن فكرى، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى بالمجموعة، والدكتور هانى فيكتور، المدير التنفيذى لمستشفى كليوباترا، والذين استقبلهم رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى مستهل زيارته لجنوب سيناء، لبحث فرص التعاون لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الصحى فى مصر.

وتضمنت فعاليات الافتتاح، جولة داخل مستشفى الطور المُصغر وأقسامها المختلفة، والاستماع إلى شرح مفصل عن تجهيزاتها الطبية وغير الطبية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المستشفى مجهزة على أعلى مستوى، وتضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلى، و4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث تضم المستشفى المُصغر أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما تضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية، ولافتًا إلى أنها كانت المستشفى الأولى من نوعها بمصر فى التأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف السبكى، أن مستشفى الطور المُصغر إضافة كبيرة فى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالى مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى الجديد، والذى سيمثل نقلة نوعية فى خدمات الرعاية الصحية لأهالى مدينة الطور.

وتابع السبكى: أن حجم الإنجازات التى تمت فى مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة نوعية وإضافة كبيرة على جميع المستويات، حيث نجح فى تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتحويله إلى منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفقًا لأحدث ممارسات الصحة العالمية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والرعاية الصحية الخضراء، والذى جاء نتيجة خطط مدروسة تم وضعها وتنفيذها.

وأضاف السبكى، أن التوسع فى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل يأتى نتيجة تزايد إقبال المواطنين على الخدمات التى تقدمها المنظومة، والسعى لتحقيق حلمهم فى التغطية الصحية الشاملة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتى جعلت إنجاز هذا المشروع على أجندة أولويات الدولة، لافتًا إلى تميز المشروع وتحقيقه العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة على أرض الواقع، وحصاده العديد من الإشادات العربية والدولية، وأيضًا نجاحه فى تعزيز مكانة وريادة مصر ووضعها فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة فى مجال الرعاية الصحية.

وتوجه السبكى، بالشكر إلى خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جهده المبذول ودوره الفعال فى دعم إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل وجعله حقيقة على أرض جنوب سيناء، واستمرار دعمه ومتابعته الميدانية المستمرة لأعمال التطويرات والإنشاءات الجارية لباقى المنشآت الصحية المقرر انضمامها لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والذى يسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، وتماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته لافتتاح مستشفى الطور المُصغر لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لأهالى مدينة الطور، ومشيرًا إلى النقلة الهامة فى مجال تطوير الرعاية الصحية بالمحافظة، وموجهًا الشكر إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية على الجهد المبذول فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل لتعميمه بجميع محافظات مصر، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتى طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى المحافظة.

وتابع خالد فودة: أن ثمار نجاح التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، وتعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوى، وتقديمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.