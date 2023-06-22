وزير الإنتاج الحربى: الاهتمام بقضية الصناعة فى مصر ازداد منذ عام 2020

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء رحب الوزير بالصحفيين، وحرص على تهنئتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وكذلك الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى، على المهمة الأساسية للوزارة والهيئة والشركات التابعة وهى تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج وتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة لضخها بالسوق المصرى لصالح المواطن وكذلك المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التى تجرى بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

واستعرض الوزير مجالات عمل الوزارة على مستوى التصنيع العسكرى والمدنى، مشيرا إلى أبرز المنتجات العسكرية التى تقوم شركات الإنتاج الحربى بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة "سينا 200" والأنظمة الإلكترونية المتطورة وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أنه من ضمن المنتجات المدنية التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى الأجهزة المنزلية المعمرة والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة إضافة إلى آلات الورش ومعدات الميكنة الزراعية وأدوات المائدة والطهى والكيماويات وألواح الصلب المدرفلة واللوحات الكهربائية والمسبوكات.

كما استعرض لمحة عن أهم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تشارك الوزارة فى تنفيذها مثل "حياة كريمة" ومشروعات محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه ومنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

ولفت إلى أن الاهتمام بقضية الصناعة فى مصر ازداد منذ عام 2020 وذلك فى ظل أزمة جائحة كورونا وتطورات الأحداث العالمية أخر عامين وإغلاق الكثير من الدول عددا من المناطق الصناعية، وهو ما أثر على حجم ارتباط واعتماد دول العالم على بعضها البعض فى جميع متطلبات الإنتاج والتجارة بشكل كبير، ما جعل كافة الدول تفكر فى تعزيز الاستقلال والاعتماد على الذات اقتصاديا فى توفير أهم السلع والمنتجات الاستراتيجية فى كل دولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية المتاحة لكل دولة وتفادى المشاكل الصعبة التى يمكن أن تنجم عن ارتباكات سلاسل الإمداد العادية أو المباغتة، وهذا على سبيل المثال ما جعل القيادة السياسية تتخذ قرار توفير واحد من أهم المنتجات الاستراتيجية والذى يعد أهم مكون فى صناعة المدرعات والمعدات الثقيلة وهو " الصلب المدرع" والذى نجحت وزارة الإنتاج الحربى فى إنتاجه بالتعاون مع أحد الكيانات الوطنية التابعة للقطاع الخاص.

وأوضح أن أهم ركائز للمصنعين تتلخص فى 3 ركائز أساسية وهى تعميق التصنيع المحلى كبديل للاستيراد، حيث تعنى هذه الركيزة بزيادة المكون المحلى من الصناعات المغذية والصغيرة والمتوسطة ودعم وتقوية القائمين عليها لكونها المقوم الأساسى لكثير من الصناعات الكبرى وركيزة أساسية للتصدير وبديلا للاستيراد، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وهى الركيزة الثانية التى من شأنها تقوية تنافسية واستمرارية المصنع المحلى والمستثمر المصرى وتعزيز علاقة تشاركية بناءة مع المستثمر الأجنبى من خلال زيادة دور القيمة المضافة للمكون المحلى فى المنتجات النهائية وسلاسل القيمة العالمية، والتوسع فى التصدير، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتحسين جودة وقيمة وكمية الصادرات المصرية لتنمية الدخل القومى وتقليص فاتورة الاستيراد، وهذا فضلا عن التركيز على البحوث خلال الفترة القادمة ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإدارى والإنتاجى فى مختلف الكيانات التابعة والعمل على زيادة تعميق توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات التصنيع.

وعن انتقال الوزارة للعمل من الجمهورية الجديدة، أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن سعادته وفخره بنجاح عملية انتقال العاملين بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد فى ضوء الجمهورية الجديدة التى أعلن إقامتها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وصرح بأن خطة الإعداد والتجهيز للانتقال استغرقت عدة سنوات جرى خلالها اتخاذ إجراءات عديدة لضمان نجاح الأهداف المنشودة منها، التى جرى فى إطارها اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة بدورات تدريبية مختلفة (تخصصية، تحول رقمى، جدارات سلوكية مثل العمل الجماعى والإيجابية وصنع القرار وإدارة الوقت)، إلى جانب تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد وكيفية إجادة العمل على المنظومات والبرامج والتطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

وأورد أن تدريب الكوادر البشرية داخل مؤسسة الإنتاج الحربى وإنتشارهم فى جميع المؤسسات الصناعية بمصر يعد شئ مشرف للمؤسسة الوطنية (الإنتاج الحربى).

وأردف أنه على مدار الأسابيع الماضية ومنذ الانتقال الفعلى للوزارة والهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حرص على متابعة سير العمل والتأكد من انتظامه وجرى المرور على مكاتب العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم لمرحلة ما بعد الانتقال وجرى التأكيد عليهم أن الانتقال ليس مجرد تغيير للمكان ولكنه ارتقاء وتطور فى آلية العمل وسرعته ودقته مما يستوجب أن يكون كل العاملين على قدر المسؤولية، وتم التوجيه بالتغلب على أى مشكلات قد تواجه العاملين خلال العمل على المنظومات الجديدة.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير فى نهاية اللقاء، توجه للصحفيين بالشكر والتقدير على هذا اللقاء وعلى مجهوداتهم الصادقة فى نقل كافة الحقائق والأحداث ليس فقط على مستوى وزارة الإنتاج الحربى ولكن على مستوى الدولة ككل.

وأوضح أن هذا اللقاء يعد الاول من نوعه حيث أنه غير مرتبط بأى حدث للوزارة وإنما هى رغبة من السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى لمد جسور التواصل مع كافة المؤسسات الصحفية الوطنية بمصر.

وحضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر، المستشار الإعلامى ومحمد أبوالمجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.