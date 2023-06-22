السيسى: تمويل التنمية المستدامة ضرورى لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد -

وأضاف الرئيس السيسى خلال مشاركته فى فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، أنه يجب معالجة الاختلالات الهيكلية فى النظام المالى العالمى، مشيرا إلى إطلاق مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادى وقد حقق كل أهدافه.

وأكد الرئيس السيسى أن تمويل التنمية المستدامة ضرورى لمواجهة التغيرات المناخية.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد إلى إرساء قواعد نظام مالى جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.