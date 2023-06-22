جدة - نرمين السيد - سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال العام المالى 2022/ 2023 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالى قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوى مالى بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الأرقام القياسية لقناة السويس.

من جانبه أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية فى تحقيق نقلة نوعية فى نتائج أعمالها وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التى واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" ومرورا بأزمة الركود العالمى وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار فى هذا الصدد إلى أن النجاح لم يكن وليدا للصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجى والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبنى سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر فى جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى مالى فى تاريخها (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.