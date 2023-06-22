مدبولى: تطوير محيط محطة سكك حديد مصر لإعادة الرونق والمظهر الحضارى للمنطقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد أبو سعده، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والمهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، فى إعادة الرونق والمظهر الحضارى لهذا المكان العريق، والمساهمة فى حل المشكلات المرورية التى يعانى منها.

ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تراعى عمليات تنفيذ مراحل مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر، الطابع المعمارى لتلك المنطقة، بحيث تتسق مع ما تتضمنه من مبان وإنشاءات.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة عددا من التصورات المقترحة لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، والمراحل المختلفة لتنفيذه.

ونوه بما سيتضمنه هذا المشروع من أعمال تشمل إقامة مواقف للسيارات والحافلات، وكذا أماكن للأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء.