جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال مشاركته فى فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، أنه لدينا رؤية للنمو تركز على توفير فرص العمل والعيش الكريم لشعبنا. وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد إلى إرساء قواعد نظام مالى جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: أنجزنا برنامج تنمية حقق نسبة نمو تجاوزت 6% سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.