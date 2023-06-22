البابا تواضروس الثانى يطمئن المصريين على صحته

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الرسالة:

يبدو أن شهر مايو الماضى كان مزدحمًا بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات وانتهى الشهر بعيد دخول المسيح إلى مصر، واجتماعات المجمع المقدس، واللجان المجمعية هذا بالطبع بجوار زيارتنا إلى الفاتيكان وروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت، ومع حرارة الجو، واستخدام أجهزة التكييف خلال الاجتماعات ومع الإجهاد الشديد التهب عندى العصب السابع بالوجه، ودائمًا الأطباء يقولون عن السبب إنه stress and‏ ‏no rest مما استدعى فحصًا طبيًا، وعلاجًا دوائيًا، وعلاجًا طبيعيًا بجلسات يومية مع الراحة التامة وعدم بذل أى مجهود، وهذا ما اتبعته منذ أول يوم فى صوم الرسل فى خلوة تامة أرجو ألا تطول. ولكنها فترة كنت أحتاجها بشدة من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليًا وخارجيًا والتفكير فى شؤونها عامة.

وأؤمن بشدة أن صلوات الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والشبان والخدام والخادمات وكل الشعب وحتى الأطفال هى أكبر معين فى محنة المرض.

ولذا أشكر الله الذى حياتنا فيه وبه وعنايته لا تغفل ولا تنام ومحبته فياضة فى كل صباح.

وأشكر آلاف الرسائل النصية التى وصلتنى مباشرة، أو عن طريق السكرتارية، وكل من سأل كافة الأحباء من الشعب المصرى الأصيل ونصلى دائما أمراض نفوسنا اشفها، والتى لأجسادنا عافها.

ودمتم فى عناية المسيح ورعايته بكل صحة وسلام.