عضو القومى للإعاقة والمرأة: نطالب بتغليط العقوبات على كل من يمارس العنف ضد الأخرين.. والمرأة وذوي الهمم هم الأكثر عرضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 02:30 مساءً - أكدت الدكتور هبة جرس، عضو مجلسي القومي للإعاقة، والقومي لحقوق المرأة، أن قضية العنف الأسري لا يختلف عليها أحد؛ والجميع يتفق على أن هناك عنف واقع.

جاء ذلك خلال عمل لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وقدمت هجرس؛ عدة اقتراحات للحد من ظاهرة العنف الأسري؛ منها:

تشديد العقوبات في أوقات معينة.

وضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع للتعرض لأي إساءة أو تعنيف يحدث.

تعريف المجتمع بكيفية الابلاغ عن تعرضهم للعنف الاسري.

وقالت: المشكلة الأساسية أن لدينا ندرة في اللجوء للقانون حين يتعرض أي شخص في المجتمع إلى العنف.

وتابعت: نحن نخاف ونخجل من الإبلاغ عن أي عنف، والغالبية لا يبلغوان عنه، وهذه هى الفجوة الحقيقة التي تجعل هناك مزيد من العنف، كما أن ذلك يضعها في محل تكرار؛ وطالبت بزيادة العقوبات على من يمارس العنف على غيره، وتحديد من ينفذ هذه العقوبات.

وأوضحت أن الأشخاص ذوي العاقة في السلم الأدنى من التعنيف؛ إلا أنهم من أكثر من يتعرض لهذا؛ خاصة النساء الاتي تتعرض للعنف بنسبة ٧ مرات أكثر من غيرهن.