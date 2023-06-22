حسين زين: الحوار الوطني عكس رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 02:30 مساءً -

قال حسين كمال زين، رئيس الهيئه الوطنية للإعلام، أن الحديث عن الثقافة من الأمور الهامة ، موضحا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مثلما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء دعوته للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية

جاء ذلك خلال جلسة "مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية" والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع

وتابع كمال أن مبادرة الحوار الوطني عكست رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية والسير نحو الجمهورية

واكمل أن الهيئة الوطنية للاعلام لها دور في خدمة المواطن المصري بالإضافة إلى دورها في تنفيذ الاستراتيحة الوطنية الإعلامية مشيرا إلى أن التراث من الصفات الهامة التي عملت عليها الهيئة للحفاظ عليها.

كما اقترح أهمية العمل على خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه لما يمثل أهمية من قيم أسرية لافتا النظر إلى ضرورة العودة للقراءة وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة .