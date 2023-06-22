الكشكي بالحوار الوطني: الثقافة هي العمود الفقري لمصر لآلاف السنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 02:30 مساءً -

قال جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني إن الثقافة هي العمود الفقري الثابت على مدار الاف السنين في مصر مؤكدا أن عصب بناء الدوله هو الثقافه والحفاظ عليها واجب وطني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وقال الكشكي إن هناك مجموعه من الكتب بقترح أن تطبق كمنهج اجباري في الجامعات بغض النظر عن التخصص مثل شخصية مصر لجمال حمدان ومستقبل الثقافة لطه حسين مشيرا إلى ان مثل هذه النماذج تحمي الطلاب من اي تصدعات امام امواج السوشيال ميديا وتشكل وعيهم