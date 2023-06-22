خالد الصاوي بالحوار الوطني: من الضروري الاهتمام بمفهوم الهوية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 02:30 مساءً - قال الفنان خالد الصاوي إنه من الضروري الاهتمام بمفهوم الهوية المصرية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتاريخ المصري بكل حقبه، والتعريف بها وزيادة الوعي بها مشددا على ضرورة ايجاد ادوات ثقافية جديدة، مقترحا إنشاء المعهد المصري للهوية الوطنية.

بدوره، قال الفنان أحمد سلامة إنه من المهم العتراف بأن التطور التكنولوجي جعلنا في مجتمع ديجيتال، مؤكدا ضرورة التفكير في أدوات تمكن الثقافة من الاستفادة من هذا التطور الرقمي، للاضطلاع بدورها والحفاظ على هوية الأجيال المقبلة وفكر وقيم المجتمع المصري.