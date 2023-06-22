- 1/2
- 2/2
خلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى بيت مصر لمتابعة عملية تنفيذ المبنى لتسكين الطلاب المصريين الدارسين بفرنسا، حيث استمع إلى شرح من مدير المشروع حول آخر مستجدات عملية الإنشاء، والتشطيبات الداخلية للمبنى، كما اطلع الوزير على المستلزمات الواجب توافرها للبيت قبل التشغيل من أجهزة حاسب آلى، ومفروشات للغرف، وأدوات تنظيف وآلات موسيقية لغرفة الموسيقى، وأجهزة رياضية لصالة الألعاب الرياضية، وأدوات مكتبية.
واطمأن الوزير على تشطيب القاعة متعددة الأغراض، والبالغ مساحتها 200 متر مربع؛ بهدف إقامة الأنشطة الثقافية المختلفة من ندوات، ومؤتمرات، ومعارض فنية، وحفلات موسيقة، تعكس الثقافة والهوية المصرية فى العاصمة الفرنسية بباريس بين الطلاب القاطنين بالمدينة الدولية الجامعية البالغ عددهم 8000 طالب من حوالى 100 جنسية مختلفة.
واستمع إلى شرح من المهندس المصمم للمشروع والمكتب الهندسى الفرنسى للإنشاءات حول تصميم الحديقة الخارجية للمبنى.
كما تفقد برفقة مدير المشروع ومهندسى التنفيذ ومدير شركة فانسى المنفذة للمشروع الإنشاءات والتصميم للحديقة الداخلية للمبنى، والتى تتوسط المبنى وتضفى شكلا جماليا رائعا عليه، واطمأن سيادته على عملية عزل سقف الدور الأول للمبنى الموجود به الحديقة، كما أكدت الشركة المنفذة بأن النباتات المزروعة بالحديقة هى نباتات دائمة الخضرة، ولا تحتاج إلى مياه رى كثيرة.
الوزير تفقد أيضا بعض غرف الطلاب؛ لمتابعة عملية التشطيبات الداخلية ولاسيما عملية طلاء حوائط الغرف، واستخدام أجود أنواع الدهانات لتكون أكثر استدامة دون الحاجة إلى أعمال صيانة متكررة.
وفى ختام زيارته، قدم الوزير الشكر لجميع العاملين بالمبنى من عمال ومهندسين على الجهد المبذول لتنفيذ مبنى بيت مصر بشكل يليق بسمعة مصر الدولية والمعمارية.
جدير بالذكر أن «بيت مصر» يهدف إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، ويتميز بالطابع المصرى داخل العاصمة الفرنسية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم الجامعى، ودعم النشاط الثقافى والحضارى والتعليمى بين الجانبين المصرى والفرنسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يتفقد «بيت مصر» فى باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.