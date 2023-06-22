وزير التعليم العالى يتفقد «بيت مصر» فى باريس

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، موقع بناء «بيت مصر» بالمدينة الجامعية الدولية فى باريس، للاطلاع على آخر المستجدات فى هذا المشروع، فى إطار متابعة تنفيذ مشروع «بيت مصر» بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، برفقة الدكتور نور السبكى، المستشار الثقافى بباريس، ويرتزون فليبو مدير مشروع بيت مصر، ورئيس شركة فانسى الشركة المنفذة لعملية إنشاء بيت مصر، وممثلى إدارة المدينة الدولية الجامعية بباريس.





خلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى بيت مصر لمتابعة عملية تنفيذ المبنى لتسكين الطلاب المصريين الدارسين بفرنسا، حيث استمع إلى شرح من مدير المشروع حول آخر مستجدات عملية الإنشاء، والتشطيبات الداخلية للمبنى، كما اطلع الوزير على المستلزمات الواجب توافرها للبيت قبل التشغيل من أجهزة حاسب آلى، ومفروشات للغرف، وأدوات تنظيف وآلات موسيقية لغرفة الموسيقى، وأجهزة رياضية لصالة الألعاب الرياضية، وأدوات مكتبية.

واطمأن الوزير على تشطيب القاعة متعددة الأغراض، والبالغ مساحتها 200 متر مربع؛ بهدف إقامة الأنشطة الثقافية المختلفة من ندوات، ومؤتمرات، ومعارض فنية، وحفلات موسيقة، تعكس الثقافة والهوية المصرية فى العاصمة الفرنسية بباريس بين الطلاب القاطنين بالمدينة الدولية الجامعية البالغ عددهم 8000 طالب من حوالى 100 جنسية مختلفة.

واستمع إلى شرح من المهندس المصمم للمشروع والمكتب الهندسى الفرنسى للإنشاءات حول تصميم الحديقة الخارجية للمبنى.

كما تفقد برفقة مدير المشروع ومهندسى التنفيذ ومدير شركة فانسى المنفذة للمشروع الإنشاءات والتصميم للحديقة الداخلية للمبنى، والتى تتوسط المبنى وتضفى شكلا جماليا رائعا عليه، واطمأن سيادته على عملية عزل سقف الدور الأول للمبنى الموجود به الحديقة، كما أكدت الشركة المنفذة بأن النباتات المزروعة بالحديقة هى نباتات دائمة الخضرة، ولا تحتاج إلى مياه رى كثيرة.

الوزير تفقد أيضا بعض غرف الطلاب؛ لمتابعة عملية التشطيبات الداخلية ولاسيما عملية طلاء حوائط الغرف، واستخدام أجود أنواع الدهانات لتكون أكثر استدامة دون الحاجة إلى أعمال صيانة متكررة.

وفى ختام زيارته، قدم الوزير الشكر لجميع العاملين بالمبنى من عمال ومهندسين على الجهد المبذول لتنفيذ مبنى بيت مصر بشكل يليق بسمعة مصر الدولية والمعمارية.

جدير بالذكر أن «بيت مصر» يهدف إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، ويتميز بالطابع المصرى داخل العاصمة الفرنسية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم الجامعى، ودعم النشاط الثقافى والحضارى والتعليمى بين الجانبين المصرى والفرنسى.