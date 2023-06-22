الحوار الوطنى.. إيناس دويدار: ضرورة تحديد هيئة عليا لملف التماسك الأسرى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير، مر المجتمع المصرى بتحديات كبرى عقب ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، ثم فى 2020 جاءت جائحة كورونا وأثر كل ذلك على الأسرة المصرية وتسبب فى ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسى، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف.





وأضافت، خلال كلمتها فى جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، لمناقشة قضية "تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى.. العنف الأسرى الأسباب وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، أن تقريرا لليونيسيف، فى 2015، أظهر أن حوالى 85% من الأطفال يتعرضون للعنف، وأن حوالى 70% من الآباء يرون مشروعية استخدام العنف. وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن مواقع التواصل الاجتماعى لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكة وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسرى والمجتمعى، مضيفة أنه رغم وجود عشرات الجهات التى تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات، إلا أن المشكلة فى تزايد. وأوصت إيناس دويدار، بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسرى والمجتمعى، على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.

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