السيسى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى على هامش قمة ميثاق التمويل العالمى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذاً فى الاعتبار التشارك فى الجوار الإقليمى المتوسطي، وأهمية التنسيق المشترك فى التصدى للتحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الأوروبى عن تقديره للتواصل مع السيد الرئيس والاستماع لموقف مصر من القضايا المطروحة، خاصةً فى ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، ومؤكداً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، فى إطار وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027"، التى تمثل مساراً حيوياً لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة فى كافة المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبى فى هذا الإطار الجهود المصرية المُقدرة من قبل الاتحاد الأوروبى تجاه مختلف القضايا التى تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصةً على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وتم كذلك مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن مستجدات الأزمة الراهنة فى السودان الشقيق، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة، وذلك على نحو يراعى مصالح الشعب السودانى فى هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التى يعانى منها.