برلمانية تطالب بالتأكد من السلامة النفسية للمقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك خلال كلمتها بـ "لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى" بالحوار الوطنى، تحت عنوان "مخاطر الإلكترونية على تماسك المجتمعى". وطالبت بتوعية المقبلين على الزواج بشكل إلزامى، كما طالبت بتعريف واضح لمفهوم العنف الأسرى فى القانون والتأكد من السلامة النفسية للمقبلين على الزواج.

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