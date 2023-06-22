عاجل.. السيسى يلتقى نظيره التونسى فى باريس لبحث الملفات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكدا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به، ومؤكدا حرص مصر على مواصلة الدفع قدما بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمى والشعبى، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسى البارز على الصعيدين الإقليمى والدولى، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجهود الدولية؛ لإصلاح النظام المالى العالمى فى ضوء الأزمة التى يمر بها، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمى، لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة، وخاصة على الدول النامية.