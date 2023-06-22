الطريق إلى ثورة 30 يونيو.. «مكتبة الوثائقية» وأحداث جمعة كشف الحساب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الحلقة أحداث جمعة كشف الحساب التى وقعت يوم 12 أكتوبر 2012 ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والمطالبة بكشف الحساب بعد نهاية الـ100 يوم الأولى من فترة حكم الإخوان دون تحقيق ما وعدوا به أثناء الحملة الانتخابية، وفوجئ المتظاهرين فى ميدان التحرير بغدر الجماعة الإرهابية التى زجت بأنصارها للتعدى عليهم. وتضمنت الحلقة شهادات لكل من محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب وأحد مؤسسى حركة تمرد، وطارق الخولى عضو مجلس النواب وأحد مؤسسى حركة 6 أبريل.

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