كاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلي مصر في بطولتي أفريقيا لـ15 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 03:30 مساءً - تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، قبل أيام قليلة، خطابا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يطالب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق التى تمثل مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

واستند اتحاد الكرة فى طلبه على استمرار بطولة الدورى فى مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، مع وجود عدم ارتباطات فى بطولتى أفريقيا فى النصف الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم من كاف يخطره فيه، بموعد إرسال الأندية المشاركة فى مسابقتى دورى الأبطال وكأس الكونفدرالية، وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية فى موعد أقصاه 30 يونيو.

وحدد كاف شروط المشاركة وفقا للمسابقات المحلية التى لم تكتمل فى موسم 2022 / 2023 على أن يتم إرسال الفرق المشاركة وفق المعايير المحددة فى الاتحاد المصرى وباقى الاتحادات.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أبلغ الأندية فى لائحة هذا الموسم قبل انطلاقه، بأنه حال عدم إنهاء المسابقة قبل موعد إرسال الأندية المشاركة إلى كاف، سيتم الرجوع لترتيب الدور الأول لبطولة الدورى.