الكهرباء: عودة التيار لمدن ومناطق تغذيها محطة نجع حمادى الصناعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء، فصل التيار الكهربى عن بعض المدن والمناطق التى يتم تغذيتها من محطة محولات نجع حمادى الصناعية، وبعض الدوائر المتصلة بها، فى الساعة 1.30 بسبب فصل تلقائى لمهمات محطة محولات نجع حمادى الصناعية، جهد (500 ك.ف).





وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إنه جرى العمل على سرعة إعادة التوصيل الكهربى لهذه المهمات، وعادت التغذية الكهربية لبعض المناطق المفصولة تدريجيا. ونوهت الوزارة بأنه يجرى العمل على عودة التيار الكهربى لكافة المناطق.

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