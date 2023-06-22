لقاءات جانبية للرئيس السيسى فى باريس مع قادة ومسئولين دوليين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 04:28 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش مشاركته فى قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين.

والتقى الرئيس السيسى مع كل من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأچاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومحمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا، وعثمان غزالي رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الأفريقى، والبروفيسور چيفري ساكس أستاذ وخبير الاقتصاد العالمى، وميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس.