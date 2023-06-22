وزير الصحة يعقد اجتماعا مع شركة أبوت لتعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الخميس، مع وفدا من شركة "أبوت" احدى الشركات الأمريكية الرائدة فى مجال التشخيص والمعامل والتغذية والأجهزة الطبية وتصنيع الأدوية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول دعم مرضى السكرى خاصة من الأطفال تحت سن الـ18 عاما، كما تم مناقشة التوسع فى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية فى مصر، فى مختلف التخصصات التى تعمل عليها شركة "أبوت" فى مصر، خاصة تصنيع الصمامات والدعامات القلبية، بما يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات ومن ثم العمل على تصديرها للدول الأفريقية، لافتا إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لتصنيع مصل الأنفلونزا وتوطينه فى مصر.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون لدعم بنوك الدم ومراكز البلازما بمحافظات الجمهورية، فضلا عن دعم المعامل المركزية التابعة للوزارة بالأجهزة والمستلزمات اللازمة، كما تناول الاجتماع توفير أجهزة الكواشف الخاصة بمرض المالاريا والأنفلونزا.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الثقة التى تكتسبها شركة "أبوت" لدى الحكومة المصرية، حيث أنهم شركاء نجاح فى الكثير من الخطوات التى اتخذتها الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وعلى رأسها دعم خطة الوزارة فى القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى سى، والتصدي لفيروس كورونا.