لقاءات جانبية للرئيس السيسى على هامش قمة الميثاق التمويلى العالمى (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جانبا من اللقاءات الجانبية للرئيس على هامش القمة. حيث التقى الرئيس وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأچاى بانجا رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى والرئيس محمد ولد الغزوانى رئيس موريتانيا والرئيس عثمان غزالى رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الأفريقى والبروفيسور چيفرى ساكس أستاذ وخبير الاقتصاد العالمى وميا موتلى رئيسة وزراء بربادوس.

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