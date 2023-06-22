الكهرباء: عودة التيار الكهربائى للمناطق التابعة لنجع حمادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، عودة التيار لكل المدن والمناطق التى حدث فصل للتغذية الكهربية بها، نتيجة الفصل التلقائى بمحطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500 ك.ف.





يذكر أن الوزارة، قالت فى وقت سابق، إنه فى الساعة 1:30 مساء، حدث فصل تلقائى لمهمات محطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500 ك.ف، أدى إلى لفصل الخدمة عن بعص المدن والمناطق تأخذ تغذيتها من محطة محولات نجع حماد.

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