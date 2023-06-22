محمود محيى الدين لـ«إكسترا نيوز»: قمة باريس تستهدف تطوير آليات التمويل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية "COP27" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى فى العاصمة الفرنسية باريس تستهدف تطوير آليات التمويل بشكل عملى.





وأضاف "محيى الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدى، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطموحات كبيرة قد تتجاوز ما هو معروض، بالقمة التى تركز على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية بما يعرف بالبناء المالى الذى تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقية.

وأشار إلى أن قمة تغير المناخ فى شرم الشيخ أسفرت عن ربط تمويل العمل المناخى بمجالات الطاقة والتكيف والتنمية المستدامة، متوقعًا أن تشهد القمة الفرنسية الحالية إثارة مجموعة من الموضوعات أشار إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، فى مقال كتبه أمس.

وذكر أن القمة الممتدة على مدار يومين، ستتضمن عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، وعدد كبير من الشركات والمؤسسات المعنية بالطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن القمة ستناقش مجالات التكيف التى نشرت فى إطار أجندة شرم الشيخ للعمل المناخى، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتعامل مع مشكلات التصحر، وتمويل البنية الأساسية الخضراء، والتنمية الحضرية والريفية، لتحقيق طفرات فى تمويل المشروعات على مستوى الدول والأقاليم داخلها.