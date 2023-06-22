حياة كريمة.. جامعة طنطا: الكشف على 2101 حالة بمركزى بسيون وزفتى

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا، خلال هذا الأسبوع، قافلتين شاملتين إلى قرية كفر سليمان مركز بسيون، ومدينة زفتى لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان على عدد 2101 حالة ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى - فى بيان - إن القافلتين شهدتا إجراء اختبارات محو الأمية لـ 406 مواطنين، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثى الولادة، إضافة إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكرى، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم.

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