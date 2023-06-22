وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، نقاط إجلاء المصريين من السودان، وذلك إلحاقا بالبيانات السابقة الصادرة بشأن الرعايا المصريين فى السودان، ونجاح الوزارة فى إجلاء عدد كبير من المصريين فى السودان منذ اندلاع الصدام العسكرى.





تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين فى السودان الراغبين فى العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتى الإجلاء التاليتين: (۱) معبر قسطل (إجلاء برى). (۲) معبر أرقين (إجلاء برى). هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم التالى: 01283176894

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