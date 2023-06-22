«رسائل الأمل والقوة» من نساء الصعيد فى تصفيات «الفرصة» بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وبات من المؤكد، أن المرأة فى الصعيد ليست امرأة ضعيفة، هشة، مقهورة، مغلوبة على أمرها كما يتصور البعض، لكن المتعمق قليلًا يكتشف أنها قوية وذكية لكن بطريقتها الخاصة، فهى لم تعد تلك الفتاة التى تناضل فى أقصى طموح لها أن تحصل على التعليم الجامعى، بل أن تتبوأ مرتبة مختلفة فى المجتمع بين رائدات الأعمال.

صمود نساء الصعيد ودعم الأزواج

حلقة تصفيات الصعيد فى برنامج "الفرصة مع لميس الحديدى" المُذاع عبر قناة "ON" من محافظة المنيا، كانت كاشفة لحجم الطموح والارادة لدى فتيات ونساء الصعيد ورغبة طموهن فى معانقة عنان السماء فى تخصصات عدة، وبين عديد من الأفكار التى طرحت على لجنة تحكيم التصفيات مابين مشروعات تمثل نواة لفكرة إبداعية تحتاج لمزيد من التطوير وبلورتها بشكل استثمارى عبر منحها "فرصة ثانية" وبين مشروعات تحتاج لنور فى نفق الكفاح الطويل عبر منحها "لاستكمال التنافس".

وبين هذا وذاك يبقى الصمود والقوة والأمل عنوانًا قرأه كل مشاهد فى ملامح وقسمات وجوه فتيات ونساء الصعيد فى حلقة تصفيات الصعيد اللاتى لم يبالين بطول المسافات وصولًا إلى المنيا عروس الصعيد، ورغم طول المسافات وقيظ الصيف إلا أن هذا لم يكن أكثر وهجًا من طاقة الأمل اللاتى صدرنها لكل فتاة فى مصر.

اللافت للنظر ليس صمود الفتيات ونساء الصعيد فقط بل دعم أزواجهن وأسرهن لهن فى تحقيق طموحهن وتشجيعهن لمواصلة حلمهن دون أدنى مواربة.

شيماء باعت دهبها لاستكمال مشروعها

شيماء سعد، القادمة من محافظة جنوب الوادى التى بدأت رحلتها فى تحقيق حلم مشروعها وهو تخليق الفحم الحيوى من مخلفات النخيل فى مسقط رأس بلد النخيل وهى محافظة جنوب الوادى ببيع ذهبها ليكون نواة لتحقيق حلمها وحلم زوجها الذى ساندها فى ذلك.

رغم أن قرار المرأة فى الصعيد بالتخلى عن ذهبها يعتبر قرارًا صعبًا لايمكن اللجوء إليه فى الظروف القاهرة وأن قيمته من قيمة الأرض إلا أن تلك الموروثات تلاشت وتهاوت أمام حلم شيماء ورغبة زوجها فى دعمها إلى النهاية.

بدى على "شيماء" ملامح الارهاق من طول الرحلة التى قطعتها برفقة زوجها وصولًا للمنيا مركز "تصفيات الصعيد" وهى المحطة الثالثة لفريق "الفرصة مع لميس الحديدى"، لكن روح المقاومة كانت صوتها أعلى من أى إرهاق وابتسامة "الأمل" التى تغزو قسماتها ولم تغادرها منذ أن وطأت قدماها المنيا وحتى مغادرتها بعد لحظات حرجة أمام لجنة تحكيم التصفيات.

قالت الباحثة شيماء سعد، إن شركتها الصغيرة تعتمد على إنتاج الفحم الحيوى من مخلفات النخيل، وأن عملية الاستخلاص تعتمد على أجهزة حديثة جدًا باهظة التكاليف اضطرتها لبيع ذهبها حتى تستطيع الحصول عليها.

وفى لحظات دقيقة أمام لجنة حكام التصفيات التى طلبت منها شرح آليات تحويل فكرتها من مشروع بحثى لفكر استثمارى، عرضت رؤيتها وأشادت اللجنة بالمجهود البحثى الرائع الذى قامت به لكنها طلبت منها تحويل تلك الفكرة لمشروع استثمارى يشمل حساب جوانب وتكلفة الإنتاج والمستهدف.

منحت لجنة التحكيم تصويت "فرصة ثانية" لـ"شيماء" مُطالبين إياها بمواصلة العمل على الفكرة لأن مصر تحتاج مثل هذه الأفكار، وأن الجزء البحثى الصعب انتهت منه وبقى صقل الفكرة برؤية اقتصادية.

خرجت "شيماء" ولم تغادر الإبتسامة والأمل وجهها وإستقبلها زوجها مُهنئًا إياها ليس بتصويت "فرصة ثانية" لكن بنجاحها فى عرض فكرتها، مُربتًا على كتفيها وأن الحلم لم ينته، قائلًا لها: "ماتزعليش مافيش مشكلة لسه قدامنا وقت".

نموذج "شيماء" لم يكن الوحيد بين نماذج نساء الصعيد وبعد وقت قصير أطلت نماذج أخرى لاتقل قوة وشراسة عن "شيماء" فى مجابهة الظروف.

"مها" حصلت على الفرصة الذهبية

مها محمود، التى تنحدر من قرية إبليج بمحافظة الفيوم، جاءت مقاومة لأحزانها رغم وفاة والدها قبل بدء البرنامج بأسبوع لكنها قررت أن لا تتخلى عن الحلم، وأن نجاحها هو مصدر فخر لوالدها الذى رحل قبل أن يشاهد بعينيه نجاح ابنته.

"مها"، صاحبة مشروع لإنتاج المخصبات والتى تعمل على تصنيع مخصبات وأسمدة زراعية من مواد طبيعية، جاءت من مسافة طويلة وبمشاعر مُختلطة مابين الحزن على رحيل الأب وملامح الإرهاق إلا أن إبتسامة الأمل ورسالة القوة كانت العنوان الأبرز.

"مها" قالت: "شغلى ده أكل عيشى وحلمى وهفضل ماسكة فيه وعمرى ما هسيبه.

ورغم أن السيدة فى الصعيد بحكم الموروثات الثقافية دورها فقط هو رعاية زوجها وأولادها ألا أن زوجها لم يطلب منها يومًا أن تتخلى عن حلمها والذى شاركها فيه.

حصلت "مها" على كارت الفرصة الذهبية من لجنة تحكيم التصفيات، وجاءت حيثيات القرار بأنها سيدة مُثابرة وتملك مواصفات الاجتهاد ومقومات النجاح كرائدة أعمال.

هناء تحصل على فرصة ثانية

أما هناء محمد، صيدلانية من بنى سويف، فقد وضعت يدها فى فكرتها على أهم المشكلات التى تواجه قطاع الدواء فى الآونة الأخيرة وهى تقليل الفجوة بين المخازن والصيدلات، وصولًا للمستهلك للقضاء على ظاهرة "الدواء ناقص" رغم عدم وجود أزمة فى كثير من الصنوف.

"هناء" دشنت تطبيق إلكترونى تحت إسم "هتلاقى دواك" يُقلل الفجوة بين الطبيب الصيدلى وبين المخازن والمستهلك، ورغم إشادة لجنة تحكيم التصفيات بالفكرة وأنها تتناول مشكلة حقيقية موجودة فى سوق الأدوية على وجه الخصوص، إلا أن الفكرة تحتاج "لفرصة تانية" لتحديد المشكلة وعلاجها قد تكتمل فى الموسم القادم.

مراحل البرنامج

يذكر أن برنامج "الفرصة"، فى ثانى حلقات الموسم الجديد للبرنامج المُذاع على قناة "ON"، التصفيات الأولى بين المتسابقين من محافظة الدقهلية ومدن الدلتا والقناة الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم.

بينما استقبل البرنامج فى ثالث حلقات البرنامج أفكار ومشروعات الشركات الناشئة من عروس الصعيد محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

جدير بالذكر، أن التسابق يتم فى البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهى مرحلة التصفيات الأولية وهى المرحلة التى سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسى الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتى ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعنى أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى فى الموسم التالى.

المرحلة الأولى وهى مرحلة التصفيات الأولية وهى المرحلة التى سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسى الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التى تعطيهم إما فرصة فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم فرصة تانية، وهذا يعنى أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى فى الموسم التالى.

تنتهى المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هى مرحلة الحلقات التسابقية فى الأستوديو، التى تديرها لميس الحديدى وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

"الفرصة مع لميس الحديدى"، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء فى تمام التاسعة مساءً على قناة "ON".