الرعاية الصحية: 7000 برنامج تدريبى لضمان كفاءة الكوادر الطبية

جدة - نرمين السيد - شارك كل من الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء بمؤتمر كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة NGU الذى انطلق تحت شعار «خارطة الطريق لمهنة الصيدلة.. الفرص والتحديات».





نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح بيان الهيئة، أنه خلال الكلمة التى ألقاها نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية تم استعراض تجربة هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بالقوى البشرية، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية لضمان استمرارية الارتقاء بالعنصر البشرى، لافتا إلى إطلاق ما يقرب من 7000 برنامج تدريبى للعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية سواء فرق طبية أو إدارية، وذلك بموجب 70000متدرب، لافتا إلى أن الاستثمار فى العنصر البشرى على رأس أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار إلى أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن هيئة الرعاية الصحية لديها 133 منشأة طبية معتمدة ومسجلة وفقا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميا.

نوه بالوحدات التى استحدثتها الهيئة لتحقيق أطر الرعاية الصيدلانية وتفعيل دور الصيادلة الإكلينيكيين والتى تتمثل فى إنشاء وحدة للاستخدام الأمثل للدواء والملائمة الدوائية ووحدة لليقظة الدوائية، مشيرا إلى أهمية الاستخدام الأمن للدواء واستخدامه بطريقة صحيحة، حيث يمكن توفير أموال كثيرة إذا تم إدارة الدواء واستخدامه بالشكل الصحيح.

انطلق المؤتمر بحضور ومشاركة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اللواء الدكتور طارق عبدالرحمن نائب رئيس الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، دكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، وذلك إضافة إلى الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعدد من الحضور المحلى والدولى المتميزين.