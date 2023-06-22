وزيرة التضامن تشيد بنتائج البعثة المصرية فى الأولمبياد الخاص ببرلين

جدة - نرمين السيد - أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالنتائج الرائعة، التى تحققها البعثة المصرية فى الأولمبياد الخاص التى تقام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث مع توالى أيام بطولة الألعاب العالمية يحقق الأبطال المصريون نتائج متقدمة ويحرزون العديد من الميداليات.





وتقدمت القباج، بالتهنئة لابنة مصر محاسن حسن من دار القدس لرعاية الأيتام من ذوى الإعاقة بالمعادى، والتى نجحت فى تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى رفع الأثقال، والابنة آية فرج حسين التى حصدت الميدالية البرونزية فى بطولة ألعاب القوى والتنافس القوى للابن محمد محمود عبود فى رياضة ألعاب القوى من جمعية زهور الحياة لرعاية الأيتام من ذوى الإعاقة بالإسكندرية.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعى المستوى المشرف والأداء القوى والمتميز الذى ظهر به اللاعبون بعد تدريبات مكثفة وجهد الجهاز الفنى وما حققه الأبناء من نتائج والإصرار على تحقيق إنجازات متميزة ومنافسة قوية متميزة للاعبين المصريين فى مختلف الألعاب.

وأكدت القباج أن هذه المشاركة المشرفة تأتى فى إطار دعم كامل من القيادة السياسية لذوى الإعاقة، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوى الإعاقة، تفعيلا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار فى البشر، ومن منظور تمكينى لدمجهم مجتمعيا والعيش باستقلالية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال تواجدها ببرلين الأسبوع الماضى على لقاء مسئولى بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتى تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجارى، بمدينة برلين الألمانية.

يذكر أن الأولمبياد الخاص هى إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتمثل مهمتها فى توفير التدريب الرياضى والمنافسة الرياضية على مدار العام فى مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوى الإعاقات الذهنية. وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم "الكل فائز".

وتشارك مصر فى الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر فى 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهى كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضى والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشى والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكى الأرضى بالإضافة إلى مشاركة مصر فى مؤتمرى الشباب العالمى اللاعبين القادة العالمى المقامين على هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولى، حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع واهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبرى وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم.