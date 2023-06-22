أستاذ مناخ لـ«إكسترا نيوز»: التمويل الدولى أساسى لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن التغيرات المناخية تتسبب فى وفاة نحو 3 ملايين شخص على مستوى العالم سنويًا، مُشيرًا إلى أن معظم وفيات التغيرات المناخية فى الدول النامية.





وأضاف "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدى، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناخ مهم جدًا وله تأثير كبير على المحيطات والحياة البرية والتنوع البيولوجى، على سبيل المثال مصر شهدت خلال يونيو الجارى تغيرات مناخية من عواصف ترابية وأمطار رعدية، لم تحدث منذ سنوات طويلة. وتابع أن التكيف مع قضية التغيرات المناخية شىء أساسى ومطلوب خاصة فى الدول النامية، مُشيرًا إلى أن قضية التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج إلى شراكة دولية فى كافة المحاور وتمويل كبير جدًا واستغلال التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن التمويل الدولى شىء أساسى جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، مُطالبًا الدول الصناعية الكبرى وذات الاقتصاديات المتقدمة إلى تنفيذ جميع بنود الشراكات الموقعة، لمواجهة تبعات التغيرات المناخية فى الدول النامية وخاصة فى قارة إفريقيا، منوهًا بأن الدول الإفريقية تحتاج لتمويلات دولية لتحقيق التنمية المستدامة.

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