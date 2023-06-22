احمد فايق: المتحدة انتجت 37 مسلسل تم توزيعهم في 13 دولة في 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 06:30 مساءً - قال الاعلامي احمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن الشركة في عام 2022، انتجت 37 مسلسل تم توزيعهم في 13 دولة على مستوى العالم العربي، بالاضافة الى 18 فيلم تم توزيعهم في 45 دولة على مستوى العالم.

وأضاف "فايق" خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية، المنعقدة تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر - وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن الشركة تعتزم تقديم عدد من الافلام المترجمة المصرية تعرض بالصين وعدد من الدول الافريقية، لتأكيد المد الثقافي المصري، مشيرا الى أن برامج الشركة المتحدة موجودة في معظم القنوات العربية.

وأشار الى ان الشركة ابرمت تعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ففي قصور الثقافة تبدأ التذكرة بها من 10 جنيهات وحتى 100 جنيها وفقا لمبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى ان الشركة تطمح الى المزيد.

وتابع: المنتدى الاقتصادي العالمي اصدر تقرير، مخيف يفيد بأن هناك 23‎%‎ تغير من الوظائف على مستوى العالم، وفي وسائل الاعلام والترفيه هناك 32‎%‎ تغير في الوظائف، مشيرا الى ان الذكاء الاصطناعي سيصبح لديه القدرة على كتابة سيناريو فيلم بالكامل.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجهنا هي الاهتمام بقطاع التدريب للأجيال الجديدة، وتكاتف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الثقافية التي نواجهها، تحسين مناخ المنافسة مطالبا ادارة الحوار الوطني باصدار تسهيلات خاصة في مجال التصوير ووضع قرارات ملزمة للجهات المانحة للتصاريح باصداره في اوقات وجيزة، من أجل المنافسة.

وطالب بتحويل كافة مدارس مصر الى قصور للثقافة كون المدارس هو المكان الوحيد الذي نستطيع فيه التواصل مع ابنائنا، وتدريب الطلاب على استخدام الهاتف المحمول والوسائل التكنولوجية الحديثة، مطالبا بأن تكون مشاريع التخرج في المدارس مرتبطة بالثقافة المصرية والهوية الثقافية المصرية، مطالبا باستغلال طاقات الطلاب بشكل أمثل وايجابي من خلال عمل افلام بالموبايلات تعرض على الانترنت، ويكون هناك الزام في المدارس والجامعات بانتاج محتوى ثقافي في مشروعات التخرج.