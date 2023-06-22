حالة طقس أول أيام فصل الصيف فلكيا (صور)

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، حالة الطقس وأجواء أول أيام فصل الصيف فلكيا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كل الانحاء.





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