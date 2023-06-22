مصر تشارك فى الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - شاركت مصر فى الاجتماع الثالث الرفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، الذى نظمته الأمم المتحدة بنيويورك يومى 19 و20 يونيو الجارى، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط التعاون المتعدد الأطراف"، والذى تناول تقييم الأنماط الناشئة من التهديدات الإرهابية، وسبل تحصين مؤسسات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير برامج بناء القدرات لمواجهة تلك التحديات، فضلا عن بحث سبل إشراك مكونات المجتع المختلفة فى جهود مكافحة الإرهاب.





هذا، وتضمن بيان مصر الذى ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، التنويه بالمقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، التى تركز على المحور الوقائى، ولا تقتصر على البعد الأمنى وإنما تتضمن مكونات اقتصادية واجتماعية وفكرية، والإعراب عن القلق إزاء تصاعد موجة التطرف اليمينى الذى يستهدف المهاجرين والأجانب والأقليات فى بعض الدول، والإشارة إلى الدعم المقدم من مؤسسسات الدولة لبناء قدرات الدول الأفريقية الشقيقة فى مجالات مكافحة الإرهاب، أخذا بعين الاعتبار تنامى التهديدات الإرهابية فى مناطق مختلفة من القارة خاصة فى الساحل وغرب إفريقيا. تناول البيان كذلك أولويات الرئاسة المصرية الحالية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بدعم جهود الدول الإفريقية فى مكافحة الإرهاب، ومواءمة مخرجات مجموعات العمل التابعة للمنتدى مع أولويات واحتياجات الدول الإفريقية.

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