توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية (صور)

جدة - نرمين السيد - ووقع المذكرة عن الأكاديمية الدكتور حسام مطاوع مستشار عام الأكاديمية، وعن جامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتهدف مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم إلى تعزيز الوعى بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول الرقمى والتكنولوجى من أجل دعم جهود الطرفين فى تنسيق التقدم الإقليمى العربى والإفريقى نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال التدريب وبناء وتنمية القدرات.