"القاهرة الإخبارية": ماكرون يخرج عن البروتوكول تقديرا للرئيس السيسى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 07:28 مساءً - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الإليزيه، وحرص على إقامة مأدبة غداء للزعيم المصري.

وقالت موفدة "القاهرة الإخبارية" فيروز مكي، إن ماكرون خرج عن البروتوكول الفرنسي، والذي ينص على وقوف الرئيس الفرنسي على الدرج في استقبال نظيره وضيفه الكريم.

وأضافت: "ماكرون في لفتة مهمة تقدم حتى سيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورحب به بحفاوة بالغة، وتلك المأدبة الغداء الوحيدة التي أقيمت على شرف أحد الرؤساء الذين يحضرون القمة".

يأتي ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.