احمد الطاهرى: الثقافة تستطيع ان تخلق إنسان يملك القدرة على الحفاظ على هويته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 07:28 مساءً - قال أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن الثقافة هي التنشئة المعرفية المتكاملة التي تخلق إنسان يملك القدرة على الحفاظ على هويته والتفاعل مع عالمه

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وأشار إلى ان المهمة الثقافية لدول مثل مصر تكون سهلة لما تملكه من قيم وتاريخ وسكات تطورت بتطور الزمن.

واكد ان الثقافة تحتاج الى قدرات ذكية جديدة تلائم العصر، مشددا على ان مصر استطاعت التغلب على الكثير من التحديات من خلال الفكر والمبادرات العملية، وان مشكلة الثقافة يمكن أن يتم حلها بالطريقة نفسها ومن خلال الادوات نفسها.

وشدد على ضرورة استحداث ادوات ثقافبة جديدة جنبا إلى جنب مع الادوات القديمة.