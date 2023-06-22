شاهد كيف كشفت الوثائقية أحداث 22 يونيو 2013 فى "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 07:28 مساءً - عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، والتى استعرضت أحداث الثاني والعشرون من يونيو 2013.

وتضمن الفيلم الوثائقي فرحة المصريين باستقالة محافظ الأقصر، وقيام جماعة الإخوان بعمل بروفة لعمل مظاهرات تابعة للجماعة، بجانب قيام المواطنين بعمل دروع بشرية رفضة لحركة المحافظين التي تم اعتمادها.

وفى وقت سابق عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، والتى استعرضت أحداث التاسع عشر من يونيو 2013.

وتضمن الفيلم الوثائقي زيادة أمل المصريين باستعادتهم لوطنهم قبل أيام من المظاهرات التي تطالب بسحب الثقة من محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بجانب رفض جبهة الإنقاذ الوطني للاملاءات الأوروبية.