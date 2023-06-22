«حياة كريمة» تعلن ختام المسابقة التمهيدية لمسابقة مايكروسوف العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الخميس ختام فعاليات المسابقة الرقمية الطلابية التى أجريت بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية، وبالشراكة مع شركة Certiport العالمية، يومى 19 و20 يونيو الجارى لاختيار أفضـل الطلاب على مستوى الجمهورية لتمثيل مصر فى مسابقة مايكروسوفت الدولية "Microsoft Office Specialist World Championship".





شهدت التحضيرات للمسابقة عقد ندوة للطلاب والمعلمين والمشرفين، من قبل ممثلى مؤسسة "حياة كريمة" لتعريف الطلاب على المؤسسة وأنشطتها، وما تقوم به من جهود فى مجال التنمية المجتمعية، ولتعزيز العمل التطوعى، انطلاقا من أهداف مؤسسة "حياة كريمة" وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلاب، وزيادة القدرات التكنولوجية، وتنمية مهاراتهم على المستويين المحلى والدولى، وتعزيز مفهوم التحول الرقمى لدى النشء، من خلال دور المؤسسة فى بناء الإنسان المصرى، ومحو الأمية الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام ذوى القدرات والمهارات، مما يصب فى تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى منتج ومستدام.

وشهد الحفل الختامى مشاركة كبيرة من الطلاب المتنافسين بالتصفيات النهائية بالمسابقة الوطنية، وتم خلال الحفل الإعلان عن الطلاب الستة الفائزين لتمثيل مصر فى مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهدت فعاليات المسابقة الوطنية تدريب أكثر من 20 ألف طالب على تطبيقات Microsoft Office المختلفة عن طريق مراكز التطوير التكنولوجى التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات التعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة Certiport، لتبدأ بعدها مرحلة التصفيات الأولية لنحو 1000 طالب يمثلون 23 محافظة بينها 10 محافظات مستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم تم اختيار أفضل 96 طالبا حسب درجات الاختبارات المحددة "أعلى درجة نجاح فى أقل وقت"، بواقع 42 طالبة و54 طالبا يمثلون 20 محافظة.

وتم إجراء التصفيات النهائية بمقر "جامعة المستقبل" بالقاهرة، فضلا عن عقد ورش عمل وندوات تثقيفية للطلاب والمعلمين والمشرفين حول جهود الدولة فى التطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى فى مصر، بالإضافة إلى استعراض أبرز جهود ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى التأهيل والتوظيف الرقمى للطلاب والشباب؛ لمواكبة تطورات سوق العمل ووظائف المستقبل.

جدير بالذكر أن مسابقة مايكروسوفت الدولية تعد واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى مجالات الحاسب الآلى والتطبيقات، للطلاب من سن 13 وحتى 18 عاما، وتقام المسابقة سنويا فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فى المسابقة أكثر من 150 دولة لاختيار أفضل 50 طالبا على مستوى العالم، وذلك من خلال اجتياز الطلاب للاختبارات بأعلى درجة وفى أقل وقت.

وشاركت مصر فى هذه المسابقة مرتين عامى 2021 و2022 من خلال شركة Certiport العالمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ حيث تم اختيار الطلاب ممثلى مصر فى المسابقة من خلال مسابقة محلية على مستوى الجمهورية، واختيار الطلاب الفائزين فى التصفيات النهائية، وقد حصل طالب من المتسابقين المصريين على المركز السادس عالميا عام 2021 فى هذه المسابقة العالمية، كما شارك أربعة طلاب مصريون فى المسابقة عام 2022 كثانى مشاركة لمصر بهذه المسابقة.