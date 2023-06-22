متحدث الرئاسة ينشر فيديو فعاليات اليوم الثانى من زيارة الرئيس السيسى لفرنسا

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات المائدة المستديرة " طريقة جديدة، شراكات النمو الأخضر" ضمن فعاليات القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد " المنعقدة فى العاصمة الفرنسية "باريس ".

تأتى مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى.