وزير العمل يلتقى ممثلى «ابدأ» لعرض آخر تطورات مشروع تطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - التقى، اليوم، أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، مع وزير العمل حسن شحاتة، بالديوان العام لوزارة العمل، وذلك لعرض آخر تطورات المشروع الوطنى لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى"EGY – TVET"، ومناقشة الخطوات التنفيذية التى سيتم اتخاذها لتطوير 5 مراكز تدريب مهنى طبقا لمعايير الدولية.





يأتى ذلك فضلا عن بحث سبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ6 جهات المعنية، وهى وزاراتى العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

يأتى ذلك فى إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - والذى يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغير النظرة النمطية تجاه التعليم الفنى والتقنى والعمالة الفنية، وذلك من خلال المشاركة فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى والحرفى طبقا للمعايير الدولية، لتقديم جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهله، قادرا على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة البدء فى تطوير التعليم الفنى والتقنى لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.