يأتى ذلك فضلا عن بحث سبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ6 جهات المعنية، وهى وزاراتى العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".
يأتى ذلك فى إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - والذى يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغير النظرة النمطية تجاه التعليم الفنى والتقنى والعمالة الفنية، وذلك من خلال المشاركة فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى والحرفى طبقا للمعايير الدولية، لتقديم جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهله، قادرا على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة البدء فى تطوير التعليم الفنى والتقنى لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.
يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.
كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العمل يلتقى ممثلى «ابدأ» لعرض آخر تطورات مشروع تطوير التعليم الفنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.