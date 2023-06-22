محافظ مطروح: دخول خدمة الهاتف المحمول لقرية جارة أم الصغير بسيوة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، دخول خدمة الهاتف المحمول لقرية جارة أم الصغير التابعة لمركز ومدينة سيوة، وذلك للتيسير على أهالى القرية التى تبعد نحو 350 كيلو متر جنوب مرسى مطروح.





وأوضح شعيب ـــ حسبما أفاد بيان صحفى صدر عن المحافظة ـــ أنه تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات فى هذا الشأن لتوصيل الخدمة لأهالى القرية، وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية وخاصة شبكات الاتصالات والتليفون المحمول. ووسط فرحة أهالى قرية جارة أم الصغير تم إطلاق التشغيل التجريبى لأول برج لإحدى شركات المحمول؛ لتيسير التواصل مع الأهالى، ولقد تحقق أول اتصال بين الأهالى من الشيخ جبريل شيخ القرية مع محافظ مطروح، موجها الشكر للمحافظ على اهتمامه ومتابعته لتلبية طلبات واحتياجات أهالى القرية بتوفير شبكة اتصال بالقرية للتيسير عليهم. ووجه شعيب التهنئة لأهالى القرية على إطلاق أول برج اتصال مع تواصل جهود توفير مزيد من البنية التحتية لأهالى قرية الجارة.

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