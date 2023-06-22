الجالية المصرية فى فرنسا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي بباريس.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 11:26 مساءً - احتفل أبناء الجالية المصرية في فرنسا، اليوم الخميس، بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ساحة التركاديرو، أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك فى ضوء زيارة الرئيس السيسى التى بدأت أمس الاربعاء لفرنسا، وتستمر 3 أيام، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وتأتي مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وقال عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام بفرنسا وممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: إن الجالية المصرية فى فرنسا احتفلت اليوم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس، في ساحة التركاديرو، لاستقبال الرئيس السيسىي خلال توجه إلى القمة الدولية.

‏وذكر نقريش إنه تزامنا مع الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس استعدت الجالية المصرية بفرنسا للإعداد لوقفات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجهيز اللافتات التى تعبر عن تأييدهم للدولة المصرية والقيادة السياسية، فضلا عن التجهيز لمكبرات الصوت لإذاعة الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر.