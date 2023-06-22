الدورى الإنجليزى يحتفل بذكرى انتقال محمد صلاح لليفربول بأهدافه التاريخية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 11:26 مساءً - احتفى الدوري الإنجليزي الممتاز بالمسيرة التاريخية للدولي المصري محمد صلاح في ذكرى احتفاله بمرور 6 سنوات على التعاقد مع نادي ليفربول منذ صيف 2017 وحتى الآن.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع "تويتر" فيديو لمجموعة من الأهداف التاريخية والمميزة التي أحرزها الدولي المصري في البريميرليج للموسم الحالي.
وخاض النجم المصرى محمد صلاح مشوارًا استثنائيًا مع نادى ليفربول الإنجليزى على الصعيد المحلى فى إنجلترا والأوروبى داخل القارة العجوز، بعدما انضم الدولى محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، فى صيف 2017 قامًا من نادى روما الإيطالى.
لعب محمد صلاح 305 مباريات مع ليفربول بكل المسابقات منذ انضمامه فى 2017، وأحرز 186 هدفًا وصنع 79 هدفًا وسجل 4 هاتريك.
وتوج محمد صلاح بـ 7 ألقاب مع نادي ليفربول، الدوري الإنجليزي موسم 2020، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022، الدرع الخيرية 2022، السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019.
صلاح انضم إلى ليفربول فى صيف 2017 قادما من روما الإيطالى، ومنذ ذلك الحين شارك فى 304 مباريات بقميص "الريدز" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 186 هدفا وصنع 78.
ومنذ بداية الموسم الحالي شارك النجم المصري في 50 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 15.
ولد محمد صلاح فى مدينة بسيون - محافظة الغربية يوم 15 يونيو 1992، وعقب 16 عاما شارك فى مباراته الأولى مع نادى المقاولون العرب، حيث بدأ مسيرته فى فريق شباب المقاولون العرب، وكان يلعب فى مركز الظهير دائما.
وشارك صلاح فى الدورى المصرى لكرة القدم للمرة الأولى، فى مارس 2010، وسجل هدفه الرسمى الأول فى ديسمبر 2010، ليصل إلى 44 مباراة سجل فيها 12 هدفا.
وخاض فريق بازل السويسرى مباراة ودية مع منتخب مصر تحت عمر 23 عاما فى مارس 2012، بحيث كانت فرصة صلاح فى إظهار نفسه، وشارك فى الشوط الثانى واستطاع تسجيل هدفين، قاد بهما المنتخب المصرى إلى الفوز بنتيجة 4-3
بعد تألقه فى المباراة الوديّة، قدّم فريق بازل السويسرى عرضاً إلى فريق المُقاولون العرب، للتعاقد مع محمد صلاح لمدة 4 أعوام فى مُقابل مليونى يورو. وفى موسم 2012-2013، فاز بازل بلقب الدورى السويسرى بقيادة المصرى محمد صلاح، الذى اختير "الفتى الذهبي" فى الدورى السويسرى فى ذلك العام، ولعب معه 79 مباراة أحرز فيها 20 هدفاً.
في يناير 2014، أعلن تشلسي ضم صلاح من بازل في ظل وجود اهتمام من جانب ليفربول، وصلاح قضى موسما في لندن تضمن تجربة داخل "انفيلد" الذي كان له تأثير فى ما بعد على قراره بالقدوم إلى ليفربول، وخاض معهم 19 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.
وانتقل بعدها لإيطاليا على سبيل الإعارة مع فيورنتينا، وشارك فى 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ليترك الفيولا ويرتدى قميص روما الذى لعب معه 83 مباراة سجل فيهم 34 هدفا، وينطلق من روما إلى ليفربول.