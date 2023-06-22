الدورى الإنجليزى يحتفل بذكرى انتقال محمد صلاح لليفربول بأهدافه التاريخية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 11:26 مساءً - احتفى الدوري الإنجليزي الممتاز بالمسيرة التاريخية للدولي المصري محمد صلاح في ذكرى احتفاله بمرور 6 سنوات على التعاقد مع نادي ليفربول منذ صيف 2017 وحتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع "تويتر" فيديو لمجموعة من الأهداف التاريخية والمميزة التي أحرزها الدولي المصري في البريميرليج للموسم الحالي.

وخاض النجم المصرى محمد صلاح مشوارًا استثنائيًا مع نادى ليفربول الإنجليزى على الصعيد المحلى فى إنجلترا والأوروبى داخل القارة العجوز، بعدما انضم الدولى محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، فى صيف 2017 قامًا من نادى روما الإيطالى.

لعب محمد صلاح 305 مباريات مع ليفربول بكل المسابقات منذ انضمامه فى 2017، وأحرز 186 هدفًا وصنع 79 هدفًا وسجل 4 هاتريك.

وتوج محمد صلاح بـ 7 ألقاب مع نادي ليفربول، الدوري الإنجليزي موسم 2020، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022، الدرع الخيرية 2022، السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019.